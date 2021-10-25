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بسبب التطورات الأخيرة بالسودان.. مصر للطيران تلغي رحلتها إلى الخرطوم

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إلغاء رحلتها المغادرة من مطار القاهرة عصر اليوم الإثنين إلى مطار الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة في السودان ودراسة التطورات خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار بشأن رحلتها المغادرة منتصف الليل.

 

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

 

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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