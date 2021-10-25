حاكم دبي: وصلنا إلى المريخ وسنتوجه إلى الزهرة ولن نتوقف عن رفع سقف طموحاتنا

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، اليوم الاثنين، المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للفضاء الذي انطلقت أعمال دورته الـ72 أمس (الأحد) في دبي بمشاركة وفود من أكثر من 110 دولة وما يزيد على 4000 مشارك، و350 من المحترفين الشباب في القطاع وخبراء الفضاء من جميع أنحاء المنطقة والعالم.



وقال: "نعقد طموحات كبيرة على قطاع الفضاء لدعم اقتصادنا المعرفي ودفع التنمية المستدامة لخدمة شعبنا ومنطقتنا والعالم. نسعى لإنجازات جديدة في مجال الفضاء بشراكات عالمية قوية وطاقات وطنية مبدعة أثبتت جدارتها بتحمّل مسؤولية صُنع المستقبل".

وأضاف: "وصلنا إلى المريخ… وسنتوجه إلى الزهرة.. ولن نتوقف عن رفع سقف الطموح إلى مستويات أعلى تخدم الإنسان وتضمن سعادته".