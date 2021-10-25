ما هي حصيلة الاحتجاجات بالخرطوم اليوم؟.." أطباء السودان" يجيبون

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن شخصين قُتلا بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا، في احتجاجات بالبلاد.



وقالت اللجنة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، "ارتقت روحا متظاهرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة الأمن"، لافتة إلى إصابة ٨٠ آخرين في احتجاجات شهدتها العاصمة.

واستيقظ السودانيون، فجر الإثنين، على أحداث سياسية متسارعة شملت توقيف معظم أعضاء المجلس السيادي وكبار المسؤولين في الحكومة، ما دفع مدنيون إلى الدعوة للتظاهر والعصيان المدني احتجاجا على هذه الخطوات.

ووفق ما أعلنته وزارة الإعلام السودانية، شن الجيش حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وآخرين.

كما قرر الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وجاءت أحداث اليوم، في وقت يعيش فيه السودان على وقع أزمة سياسية حادة إثر تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، وسط غياب أفق الحل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.