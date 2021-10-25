شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تستنكر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا جاء فيه ”تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية“.

وأكد البيان المصري على ”عدم قانونية وشرعية الاستيطان“، وطالب بالتوقف عن ”أية أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام“.