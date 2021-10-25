بعد قرار تركي بطردهم.. سفراء غربيون يؤكدون التزامهم بـ"المعاهدة الدبلوماسية" وأنقرة ترحب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت السفارة الأمريكية وعدة سفارات أخرى في تركيا، اليوم الإثنين، إنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، فيما رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببيان السفارات.

جاء ذلك، بعد أن دعا الرئيس أردوغان لطرد 10 سفراء غربيين دعوا إلى الإفراج عن رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا، المعروف باهتمامه بالعمل الخيري، والمسجون لمدة 4 سنوات في اتهامات بتمويل احتجاجات، والتورط في محاولة انقلاب.

وقالت السفارة الأمريكية، الإثنين، على تويتر ”الولايات المتحدة تشير إلى أنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية“.