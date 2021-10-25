الأمن التونسي يداهم مقر حركة النهضة بالعاصمة ويصادر بعض التجهيزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

داهمت الأجهزة الأمنية التونسية، الإثنين، مقر حركة النهضة الإسلامية، وحجزت على معدات وتجهيزات، بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود ”اللوبيينغ“، المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج، والتي تورطت فيها الحركة.

وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي، إنّ ”فرقة أمنية حضرت صباح الإثنين لمقر الحركة في العاصمة تونس، في سياق التحقيق في قضية اللوبيينغ“.

وكان القضاء التونسي، فتح تحقيقا بعد الكشف عن عقد ”لوبيينغ“ أبرمته الحركة مع جماعات ضغط للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها، وتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.