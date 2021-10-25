مخابرات الجيش اللبناني تعلن انتهاء التحقيقات في أحداث "الطيونة" ببيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الجيش اللبناني على موقعه الإلكتروني، الإثنين، عن أن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

ولم يورد الجيش اللبناني في إعلانه المقتضب أي تفاصيل إضافية.

وكان سبعة من أنصار حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل قد لقوا حتفهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول عندما تعرضوا لإطلاق نار، في أسوأ أحداث عنف تشهدها بيروت خلال أكثر من عشر سنوات.