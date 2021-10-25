شكرا لقرائتكم خبر زاد: الانسحاب الأمريكي أنقذ أفغانستان من حرب شوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد «إن انسحاب القوات الأمريكية الفوضوي من أفغانستان كان يمكن أن يكون كارثيا».

وتابع خليل زاد في حوار مع شبكة «سي بي إس» «لا أقول إنه كان انسحابا منظما. كان نهاية قبيحة لمرحلة. لا شك في ذلك»، لكنه شدد على أنه «كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير.

وكان من الممكن أن تدمر كابول، وكان من الممكن أن تندلع حرب شوارع».

وغادر آخر جندي أمريكي أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي. وقبل أسبوعين من ذلك الموعد استولت طالبان على العاصمة كابول دون قتال، حيث لم تظهر قوات الأمن الأفغانية أي مقاومة.

وقال خليل زاد، الذي استقال من منصبه كمبعوث خاص الثلاثاء الماضي، «إن أحد أسباب ذلك هو أن النقاش داخل الإدارة حول الانسحاب «لم يكن واقعيا، كما كان ينبغي أن يكون، بناء على حقائق ووقائع لما حدث، وما كان يجري وماذا كانت البدائل التي نملكها».

وتابع «تم اتخاذ القرار في نهاية المطاف بعدم الالتزام بالشروط الأساسية والالتزام بموعد الانسحاب».

يشار إلى أنه قبل وقت قصير من انتهاء مهمة الإجلاء الأمريكية، قتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات الأفغان في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في مطار كابول.

واعترف خليل زاد بأن جهود بناء الديمقراطية في أفغانستان لم تنجح.