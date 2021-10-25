منظمة "الصحة العالمية" تشيد بدعم حاكم دبي للشعب السوداني

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أشادت منظمة الصحة العالمية بالدعم الذي يقدمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعمليات المنظمة انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل مستلزمات صحية لـ1.5 مليون سوداني منهم 300 ألف عامل بالقطاع ا



وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر بتسيير جسر جوي إنساني طارئ إلى السودان، لنقل 284 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية استجابة لحالة الطوارئ الصحية المتغيرة، ودعماً للعمليات الجارية لمنظمة الصحة العالمية هناك.

وعلى إثر ذلك، تقوم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتسيير 3 رحلات شحن لطائرات بوينج 747 بأسطول جناح طيران دبي الملكي.

وستنقل الرحلات الثلاث 284 طناً من الأدوية ومستلزمات الطبية والصحية، لدعم الشعب السوداني وتخفيف معاناته وإنقاذاً للأرواح.