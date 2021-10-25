أولمبي العراق يسحق جزر المالديف في البطولة الآسيوية

وافتتح مؤمل عبد الرضا التسجيل للعراق في الدقيقة 10 من المباراة، قبل أن يسجل أحمد سرتيب الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء.

سحق منتخبنا العراقي الأولمبي، اليوم الاثنين، نظيره جزر المالديف، برباعية نظيفة، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 24 عاماً.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012