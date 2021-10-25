انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في عدد من المحافظات.