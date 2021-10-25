انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكدت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في عدد من المحافظات.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارزها ألقت القبض على 13 متهما في محافظات "الأنبار - وصلاح الدين - وبابل" وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".