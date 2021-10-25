فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

وفي المباراة الاولى سجل لاعب نادي الشرطة عبد المجيد بويكر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 56 من زمن الشوط الثاني ليتصدر الشرطة بهذا الفوز الترتيب العام للدوري الممتاز بـ 16 نقطة.

وفي المباراة الثانية التي جمعت ناديي الكرخ والصناعة على ملعب الساحر احمد راضي والتي انتهت بالتعادل السلبي ليكون نادي الصناعة بالمركز الـ 9 فيما احتل نادي الكرخ المركز ال16 ضمن ترتيب الدوري.



اما المباراة الثالثة والتي جمعت بين ناديي نوروز والقاسم والتي شهدت اثارة حتى الدقائق الاخيرة التي شهدت تسجيل نوروز للهدف الثالث والفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 ليحتل نادي نوروز المركز الـ 14 فيما اصبح نادي القاسم بالمركز الـ17ضمن ترتيب الدوري الممتاز.