الإمارات تدعو إلى التهدئة وتفادي التصعيد في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إنها ”تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة“، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

ودعت الإمارات إلى ”التهدئة وتفادي التصعيد وحرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار“.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ”ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان“، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.