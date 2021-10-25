بريطانيا تدين الانقلاب العسكري في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

وصفت بريطانيا، اليوم الإثنين، الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان، بـ ”الخيانة غير المقبولة للشعب السوداني“، داعية قوات الأمن هناك إلى الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وقالت فيكي فورد، وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية على موقع ”تويتر“، إن ”الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان، اليوم، خيانة غير مقبولة للشعب السوداني وانتقاله الديمقراطي“.

وتابعت: ”يجب على قوات الأمن الإفراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين، وستتم محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف“.