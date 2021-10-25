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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وكل المسؤولين الآخرين، بعدما سيطر الجيش على السلطة في البلاد.

وكتب غوتيريش على ”تويتر“، ”أدين الانقلاب العسكري الجاري في السودان. يجب الإفراج فورا عن رئيس الوزراء حمدوك، وكل المسؤولين الآخرين. يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية التحول السياسي الذي تحقق بصعوبة“.

وأضاف ”ستواصل الأمم المتحدة الوقوف مع شعب السودان“.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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