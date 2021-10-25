شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعد تقريرا بعنوان "رمز الحركة الوطنية.. مكرم عبيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن مكرم عبيد تحت عنوان "رمز الحركة الوطنية - مكرم عبيد"، جاء فيه أن مكرم باشا عبيد سياسي ومحام ومفكر مصري، شغل منصب وزير المواصلات ثم المالية في 3 وزارات وفدية، وولد في قنا في 25 أكتوبر 1889 ودرس القانون في جامعة أكسفورد في لندن.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب في تقريرها، أن مكرم عبيد كان خطيباً بارعاً بسبب إتقانه للغة العربية، ويعد أحد رموز حزب الوفد، وشغل منصب السكرتير العام ويعتبر صاحب فكرة تأسيس النقابات العمالية، لافتة الى أنه أول من وضع كادر للعمال والحد الأدني للأجور، وأصر علي توفير التأمين الاجتماعي والصحي للطبقة العاملة.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مكرم عبيد سعي لاستعادة الأراضي الزراعية من الأجانب وتمصيرها، وتوفي في 5 يونيو 1961 تاركاً وراءه تاريخاً من العمل الوطني المشرف.