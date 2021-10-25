شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية فى مصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا، وذلك على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.

واستعرض الوفد الفرنسي تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل.

وأضاف الوفد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصري لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، ستقوم الوكالة الفرنسية بتقديم دعم مادي قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التي تأسست في عام 2002، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتي تعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإعادة إطلاق الجامعة الفرنسية، التي تعد ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة للقيادة السياسية في البلدين لتعميق الشراكة التعليمية الفرنسية - المصرية، مؤكدا، في هذا الصدد، حرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم من أجل إطلاق الجامعة في أقرب وقت ممكن، حتى تلحق بركاب منظومة التعليم الجديدة في مصر، التي ستعمل على خلق أجيال قادرة على تحقيق التميز في أسواق العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.