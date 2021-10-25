الارشيف / اخبار العالم

مكتوم بن محمد يغادر إلى الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يغادر إلى الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

غادر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، متوجهاً إلى المملكة العربية الشقيقة على رأس وفد دولة الإمارات إلى قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المُقامة في العاصمة الرياض، والهادفة إلى التصدي للتحديات البيئية وإيجاد حلول فعالة للتغلب عليها؛ ودعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي.

 

ويرافقه إلى القمة وفدٌ رفيع المستوى يضم كلاً من: محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، و الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، و الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا