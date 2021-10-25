بدء أعمال الدورة الـ17 للجنة حقوق الإنسان العربية

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 17 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، بمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة في كلمتها أمام الاجتماع، عن تطلعها إلى تفعيل محكمة حقوق الإنسان العربية كآلية قضائية من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية واستكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمام الدول التي لم تنضم بعد.

وأشارت إلى اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 قرار مؤتمر الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان القاضي بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، داعية الدول الأطراف إلى سرعة التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الـ 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى يدخل هذا التعديل حيز النفاذ.