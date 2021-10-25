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الرئيس الكوري يؤكد ان بلاده ستعود تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في نوفمبر القادم

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

اكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، ان بلاده ستعود تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في نوفمبر القادم وذلك بناء على الاحتواء المستمر لفيروس المستجد (كوفيد-19) وتخطي نسبة التلقيح 70 بالمائة من مجمل عدد السكان.

 

وقال الرئيس مون في خطاب له حول الميزانية في الجمعية الوطنية" على الرغم من هذا، سيستمر تطبيق بعض القواعد المضادة لتفشي الفيروس بما يشمل ارتداء الكمامات لاستمرار احتواء تفشي العدوى".

 

ووصف مون، العودة إلى الحياة الطبيعية بأنها "عتبة الأمل"..متعهداً بتقديم الدعم للتجار الصغار والأشخاص المحرومين المتضررين من تأثيرات الجائحة..مشيراً الى ان اقتراح ميزانية العام 2022 تهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز حقبة الأزمات والقفز إلى الأمام لتصبح دولة رائدة،و إنعاش سبل عيش المواطنين، من خلال التغلب على الأزمة في وقت مبكر وتحقيق انتعاش اقتصادي سريع وقوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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