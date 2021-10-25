الجامعة العربية تطالب الأطراف السودانية بالتقيد بالترتيبات الانتقالية الموقعة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان..مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.



وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم " لا توجد مشكلات لا يمكن حلها بدون الحوار ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان".