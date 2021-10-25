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رئيس أوزبكستان يفوز بولاية رئاسية ثانية

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان زين الدين نظام خودجاييف اليوم الاثنين إعادة انتخاب الرئيس شوكت ميرضيائيف لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات بعدما حصل على 80.1 بالمئة من الأصوات في انتخابات أجريت أمس.

وسيسمح فوز ميرضيائيف، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بأن يعزز حملته الإصلاحية الناجحة نجاحا كبيرا ومن المرجح أن يؤدي أيضا إلى المزيد من انفتاح أوزبكستان على التجارة والاستثمار الخارجيين، مع الإبقاء على نظام سياسي شديد المركزية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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