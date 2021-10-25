بولندا تحذر من حرب عالمية ثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

حذر رئيس الوزراء البولندي مايتوش مورافيتسكي، الاتحاد الأوروبي، من بداية ما وصفه "بالحرب العالمية الثالثة" بعد منع حصول بلاده على تمويل من الكتلة الأوروبية.



وقال في حوار نشر في صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الإثنين: "الحكومة ستدافع عن حقنا بأي وسيلة متاحة"، مشيراً إلى أن بولندا قد تعرقل خطط الكتلة الأوروبية الطموحة لخفض الانبعاثات الغازية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه يبدو أن نبرة رئيس الوزراء الصارمة جاءت بعد هدوء التوتر بين الكتلة الأوروبية وبولندا، إثر إصدار المحكمة الدستورية البولندية قراراً يرفض أولوية القانون الأوروبي على القانون المحلي، ما يقوض النظام القانوني في الاتحاد الأوروبي.

ورغم مناقشة قادة دول الاتحاد القضية، في قمتهم الأسبوع الماضي، فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.