شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون رئيس أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى شوكت ميرزيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية اوزباكستان.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شوكت ميرزيايف.