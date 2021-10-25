شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتوم بن محمد يغادر إلى الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد دولة الإمارات إلى قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المُقامة في العاصمة الرياض، والهادفة إلى التصدي للتحديات البيئية وإيجاد حلول فعالة للتغلب عليها؛ ودعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي.



ويرافقه إلى القمة وفدٌ رفيع المستوى يضم كلاً من: محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، و الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، و الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.