الرئيس الكوري يؤكد ان بلاده ستعود تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في نوفمبر القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، ان بلاده ستعود تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في نوفمبر القادم وذلك بناء على الاحتواء المستمر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتخطي نسبة التلقيح 70 بالمائة من مجمل عدد السكان.



وقال الرئيس مون في خطاب له حول الميزانية في الجمعية الوطنية" على الرغم من هذا، سيستمر تطبيق بعض القواعد المضادة لتفشي الفيروس بما يشمل ارتداء الكمامات لاستمرار احتواء تفشي العدوى".

ووصف مون، العودة إلى الحياة الطبيعية بأنها "عتبة الأمل"..متعهداً بتقديم الدعم للتجار الصغار والأشخاص المحرومين المتضررين من تأثيرات الجائحة..مشيراً الى ان اقتراح ميزانية العام 2022 تهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز حقبة الأزمات والقفز إلى الأمام لتصبح دولة رائدة،و إنعاش سبل عيش المواطنين، من خلال التغلب على الأزمة في وقت مبكر وتحقيق انتعاش اقتصادي سريع وقوي.