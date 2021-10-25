السودان .. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك خلال لث مباشر لكلمة البرهان أذاعتها وسائل اعلام سودانية .

وعلق البرهان العمل بالمواد الـ 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

كما أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، بجانب حل مجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات.

وكلف الفريق أول عبد الفتاح الرهان المدراء العاميين بتيسير دولاب العمل، مع إعفاء كافة الولاة في الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات.

واعلن الفريق البرهان تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.