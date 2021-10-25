شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يتقدم بسؤال للصحة حول خطة زيادة أسرة الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن معاناة الكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، ما يؤدى في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض، الذى قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة.

وجاء سؤال النائب محمد عبد العزيز حول ماهى خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها، يأتي ذلك في إطار استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية على أداء الحكومة، و عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وطالب النائب محمد عبد العزيز أن تكون الإجابة عليه "كتابة" عملا بحكم المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.



