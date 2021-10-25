شكرا لقرائتكم خبر عن غادة على نائبة التنسيقية تكشف تفاصيل مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مهرجان التمور الأول المقرر تنظيمه بالواحات البحرية، والتي تقدمت به كمقترح إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولوزيرة التجارة والصناعة والجهات المعنية .

وقالت غادة على في تصريحات لها، إن مهرجان التمور الأول سينطلق فى الواحات البحرية خلال شهر نوفمبر المقبل بحضور العديد من الشخصيات والجهات المعنية بالدعم من مختلف الوزرات والهيئات، مضيفة أن المهرجان سيحدث طفرة في صناعة التمور من شأنها أن ترفع مستوى معيشة الكثير من الأسر التي تعتبر التمور مصدر دخل رئيسى لها.

وذكرت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم تشكيل لجنة منظمة للمهرجان برئاسة نائب المحافظ ابراهيم الشهابى ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأمجد القاضي ممثل وزارة الصناعة وصبري شاكر رئيس مجلس مدينة الواحات.