شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة "الشيوخ".. وأبو شقة: نرسخ للديمقراطية المنشودة بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والذى ترأس الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، الجلسة العامة بعدما الانتهاء من مناقشة مشروع "قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" وإبداء الموافقة عليه بشكل نهائى.

وقال بهاء أبو شقه قبل انتهاء الجلسة العامة، إن مجلس الشيوخ يمثل الديمقراطية ويتبادل وجهات النظر فى القوانين ومناقشتها وإبداء الرأي حولها وتأصيلها تأصيلا قانونيا وهذه الديمقراطية المنشودة للجمهورية الجديدة، داعيا لعقد جلسة عامة يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر من العام الجاري.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وقال "ابو شقة"، "سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور وهو ابلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فيما انتهى إليه بشأن القانون.