شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عزت عضو تنسيقية الأحزاب مقررا لقانون الموارد الأحيائية بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت النائبة نهي زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررة قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن يتولى النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مقررا لقانون الموارد الاحيائية على أن يستكمل "عزت" الجلسة العامة.

وبذلك تولى نائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقررين لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

في سابقة هي الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تم إختيار النائبة نهي زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها"

وتعتبر النائبة نهى زكي والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم إختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجاري مناقشته والذي تم تقديمه من الحكومة من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم إستنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامه.