فكرة شيطانية انتهت بجثتين في الرشاح.. تفاصيل واقعة "الخطف والسرقة" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة العثور على جثتين لطالب وشخص آخر بهما طلقات نارية، وجرى إلقائهما في رشاح قرية نوى في مركز شبين القناطر.

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع الأمن العام في كشف غموض الواقعة، وضبط مرتكب الحادث والذي تبين أنه خطط لسرقة سيارة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وقتل صاحبها وحاول خطف أخر من شبين القناطر وقتله هو الأخر، وأحرق السيارة وهرب، حيث جرى ضبطه ووجهت له النيابة تهمة السرقة المقترنة بالقتل والشروع في الخطف وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وقال في التحقيقات إنه اختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة.

وأضاف أنه تحصل على "طبنجة" وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها واستقل سيارة أجرة وأطلق عيارا ناريا على قائدها فأودى بحياته، ونقل جثته وألقاها بمكان العثور عليها عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الأول "الطالب "من أهالي القرية محل سكنه بإستخدام هاتف السائق، واستدرجه لمكان بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وألقى جثته بمحل العثور عليه.

أضاف في التحقيقات أنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة، بادعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها

وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 فوارغ من طلقات العيار ذاته، وأضاف أنه تخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بتركه بين مقاعد أحد الأتوبيسات الأجرة وجرى التوصل إليه كما أرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من أجهزة البحث الجنائي بالعثور على جثتين برشاح نوى مركز شبين القناطر وانتشالهما وتبين أنهما لكلٍ من طالب، مقيم بدائرة المركز وأخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة "بهما عيارين ناريين بالرأس" وعثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهما الشخصية.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحقيقات.

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