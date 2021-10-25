"داعش" يتبنّى هجومًا إستهدف برجًا للكهرباء أغرق العاصمة الأفغانيّة كابل في الظلام

اسماعيل عبد الحي - تبنى تنظيم "داعش ولاية خراسان" في أفغانستان أمس الجمعة، هجوما إستهدف خطا رئيسيا للكهرباء في العاصمة كابل وأغرقها في الظلام ليل الخميس.

وقال التنظيم في بيان نشره على قنواته في تطبيق "تيليغرام"، إن عناصره فجروا عبوة ناسفة ببرج للكهرباء في كابل أول أمس الخميس، ما أدى إلى قطع التيار.

ومع إنقطاع التيار الكهربائي الخميس عند الساعة 18.00 مساء، غرقت كابل وسكانها الذين يتخطى عددهم 4.5 مليون نسمة في الظلام، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.

وجاء في رسالة وجهتها شركة الكهرباء الأفغانية "بريشنا" للمشتركين: "دمر إنفجار برج كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابل، ما أدى إلى إنقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولط، وبالتالي إنقطع التيار عن كابل وبعض المناطق".

وأشارت الشركة إلى أنها أرسلت فريقا من المهندسين إلى مكان التفجير، والعمل على إعادة ربط الشبكة سيبدأ "عندما تسمح الأوضاع بذلك".

وخلال النزاع الذي إستمر 20 عاما بين طالبان والحكومة الأفغانية، عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.

وبعدما إستولت الحركة على السلطة في منتصف أوت بدأت بدورها تواجه هجمات وتفجيرات دموية يشنها تنظيم "داعش".

روسيا اليوم