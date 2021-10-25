السودان.. البرهان يعلن تشكيل حكومة كفاءات تدير البلاد

أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة. وقال البرهان في خطاب وجهه الى الأمة عبر التلفزيون السوداني، وأعلن فيه حل كل مؤسسات المرحلة الانتقالية، لا سيما مجلس السيادة والحكومة، إنه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة"، مشددا على أن الجيش قرّر اتخاذ هذه الإجراءات ل"تصحيح مسار الثورة" التي أطاحت عمر البشير في العام 2019.

وكان البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان الاثنين، قد أعلن في وقت سابق حلّ مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ"الانقلاب".

وبعد أن أشار الى "انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن دوت الخليج"، قال البرهان إن "القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية" الى حين تسليم السلطة الى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل "حكومة كفاءات" تحل محل حكومة حمدوك.