السودان.. البرهان يعلن تشكيل حكومة كفاءات تدير البلاد

وكان البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان الاثنين، قد أعلن في وقت سابق حلّ مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ"الانقلاب".
وبعد أن أشار الى "انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن دوت الخليج"، قال البرهان إن "القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية" الى حين تسليم السلطة الى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل "حكومة كفاءات" تحل محل حكومة حمدوك.
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