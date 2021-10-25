الهند تسجل نمواً سريعاً لحالات الإصابة بحمى الضنك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

أفادت الشركة البلدية التي تدير نيودلهي بتسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بحمى الضنك في العاصمة الهندية خلال عام واحد، مضيفة أن 238 حالة منها تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

ونشرت المؤسسة معلومات تدل على أنه تم ابتداء من بداية العام الجاري وحتى 23 أكتوبر تم تسجيل 1006 حالات إصابة بالحمى في نيودلهي، فيما تم تسجيل 665 حالة إصابة في أكتوبر الجاري.

وتدل المعلومات الرسمية على أن أكبر عدد من الوفيات بحمى الضنك تم تسجيلها في عام 2015، عندما أودى تفشي هذا المرض بأرواح 60 شخصا على الأقل.

وفي نهاية سبتمبر الماضي حذرت سلطات البلاد 11 ولاية هندية من احتمال انتشار حمى الضنك داعية لإطلاق الكشف المبكر عن الحالات، وإنشاء خطوط المساعدة، والتحقق من توفر الاحتياطات المطلوبة من مجموعات الاختبار والمبيدات الحشرية والأدوية لمعالجة المصابين.

وكانت سلطات ولايات أندرا برديش وغوجارات وكارناتاكا وكيرلا ومدهيا برديش وأتر برديش وماهاراشترا وأوديشا وراجستان وتاميل نادو وتيلانغانا قد أعلنت سابقا عن رصدها لحالات جديدة للإصابة بحمى الضنك.