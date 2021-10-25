مصر.. الكشف عن حقيقة العثور على “أبو هول” جديد بالقرب من الأهرامات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق أمين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار في مصر مصطفى وزيري، على ما تردد، حول اكتشاف “أبو هول” جديد بمنطقة هضبة الأهرام.

وتابع أمين المجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة”، على شاشة “القاهرة والناس”: “لا يوجد أبو الهول جديد، بينما المكتشف هو صخرة بمنطقة هضبة الأهرام، والحديث عن اكتشاف أبو هول جديد غير دقيق”.

وأضاف وزيري، أن الاكتشافات الأثرية لها نظام معين في الإعلان عنها والصخرة محل الحديث اليوم ليست اكتشافا جديدا، موضحا أن صاحب الحديث عن أبو الهول الجديد يعمل مفتشا بوزارة الآثار، كما أن هناك عددا كبيرا من الصخور الأثرية في مصر ومنها مناطق كاملة مثل صخرة هضبة الأهرامات وصخرة المقطم، كما أن مسجد بدر الدين الجمالي بُني على صخرة ضخمة وغيرها الكثير من الصخور.

وأشار أمين المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الصخرة محل الحديث صخرة أو تمثالا، لأنه جاري استكمال الحفر حولها ولم تكتشف معالمها بعد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة قد انتهت بالفعل من أعمال إنشاء المتحف الكبير والآن يتم وضع القطع الاثرية داخل العرض، موضحًا أن افتتاح المتحف الكبير سيكون في النصف الثاني من العام المقبل 2022.