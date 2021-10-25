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أمير قطر يشارك في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

الأمير تميم بن حمد آل ثاني

يشارك أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك بدعوة من ، الأمير .

هذا وستعقد القمة في وقت لاحق اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

يذكر أن قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، واحدة من المبادرات التي تتبناها المملكة، وتجمع فيها قادة دوليين وإقليميين بارزين للتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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