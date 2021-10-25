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برنامج الأغذية العالمي يحذر من انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أطفال أفغانستان

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن عددا كبيرا من الأفغان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من “انعدام الأمن الغذائي الحاد” هذا الشتاء، محذرا من أن البلد غير المستقر بالفعل يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف “هذا الشتاء، سيضطر ملايين الأفغان إلى الاختيار بين الهجرة والمجاعة ما لم نتمكن من زيادة مساعدتنا المنقذة للحياة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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