بعد حملة التوقيفات.. البرهان يوجه خطابا للسودانيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

مع توافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة، أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيوجه اليوم الإثنين، كلمة إلى الشعب، تتناول آخر المستجدات والأحداث في البلاد.

وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت في وقت سابق اليوم أن الخطاب أو البيان قد يعتبر ما جرى تصحيحا للمسار الثوري الديمقراطي في البلاد، كما سيشدد على دعم الشباب والثناء على دوره في الثورة ومكاسبها التي تحققت منذ 2019.

سلسة اعتقالات

يذكر أن البلاد كانت شهدت فجر اليوم سلسسة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في احزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الاعلامي فيصل محمد صالح.

إلى ذلك، كشف مدير مكتب حمدوك في اتصال مع العربية أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لاضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.

بدورها أكدت وزارة الاعلام خبر وضع رئيس الحكومة تحت الاقامة الجبرية في مكان مجهول، موضحة ببيان على حسابها على فيسبوك أن حمدوك دعا الشعب بكافة أطيافه للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.

اشتباكات بمحيط مقر القيادة

بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.

وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.

فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الاضراب العام والعصيان المدني.

يذكر أن تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.

وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على اثرها الطرفانن الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.