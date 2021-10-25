1069 وفاة جديدة وعدد الإصابات اليومية يقترب من 38 ألفا بروسيا

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 37930 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 35660 حالة في اليوم السابق.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 1069 وفاة جراء كورونا خلال اليوم الأخير مقابل 1072 وفاة أمس الأحد.

وتماثل 20690 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 22784 شخصا في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7778 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3127 حالة) ومقاطعة موسكو (2693 حالة).

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و279573 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 231669 حالة وفاة، وسبعة ملايين و186611 حالة شفاء.