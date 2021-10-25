«البرهان» يعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أن المجلس سيواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة. وقال البرهان في بيانه تعليقاً على تطورات الأحداث في السودان: إن الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان. وأعلن البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

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