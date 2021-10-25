شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحمل مسؤولياتها باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية الإنسانية الخاصة بالأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداري التعسفي ومواصلة تجاهلها المتعمد للوضع الخطير لصحتهم.

ودعت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وذلك في استهداف واضح ومباشر يهدف للقتل البطيء للأسرى الفلسطينيين وصولاً إلى إنفاذ العدالة الدولية.

وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير الذي تشهده الحالة الصحية لستة من الأسرى الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لاعتقالهم الإداري.