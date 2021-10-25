شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «البرهان» يعلن حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - • القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان
• سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة
• تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بيان أعلن فيه حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان.
وقال :"التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد، والقوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان ، وهي ماضية قدما في التحول الديمقراطي ".
وأضاف : سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة، وما يمر به السودان أصبح يشكل خطرا حقيقيا ، موضحا أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان".