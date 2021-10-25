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عاجل : «البرهان» يعلن حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان

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الدمام - شريف احمد - • القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان

• سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة

• تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بيان أعلن فيه حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان.

وقال :"التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد، والقوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان ، وهي ماضية قدما في التحول الديمقراطي ".

وأضاف : سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة، وما يمر به السودان أصبح يشكل خطرا حقيقيا ، موضحا أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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