شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «البرهان» يعلن حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان

• سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة

• تحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بيان أعلن فيه حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان.

وقال :"التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد، والقوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان ، وهي ماضية قدما في التحول الديمقراطي ".

وأضاف : سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة، وما يمر به السودان أصبح يشكل خطرا حقيقيا ، موضحا أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان".