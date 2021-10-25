شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام السودانية : إصابات بين المتظاهرين المحتجين بمحيط القيادة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم الاثنين بوقوع عدد من المصابين جراء إطلاق قوات عسكرية الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للإنقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش.

وقالت الوزارة ، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إن جموع الشعب السوداني الرافضة، للانقلاب العسكري تتحدى الرصاص، وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش.

وكان محتجون سودانيون اقتحموا اليوم كل الحواجز العسكرية بمحيط مبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم .

وذكرت شبكة "سودان ناو" اليوم أن ذلك جاء رفضاً للسيطرة العسكرية على الحكم ورفضاً للاعتقالات التي طالت الحكومة التنفيذية برئاسة عبد الله حمدوك" .

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طالب اليوم السودانيين باحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

ودعا حمدوك ،في رسالة من مقر إقامته الجبرية أوردتها وزارة الثقافة والإعلام عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ، السودانيين إلى التمسك بالسلمية .

أكدت وزراة الثقافة والاعلام االيوم أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول.

وقالت الوزارة ، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم ، إن ذلك جاء بعد رفض حمدوك تأييد الانقلاب.