شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. البرهان يعلن حل مجلسي الوزراء والسيادة وفرض الطوارئ في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.



وأكد "البرهان"، على تعليق العمل ببعض المواد في الوثقية الدستورية، مُعلنًا حالة الطوارئ في مختلف أنحاء السودان.

وأوضح "البرهان"، أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، مُشيرًا إلى القوات المسلحة ماضية قدما في التحول الديمقراطي.