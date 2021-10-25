شكرا لقرائتكم خبر عن إبلاغ مجلس الشيوخ بممثلى الهيئات البرلمانية لحزبين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أخطر المجلس باختيار النائب محمود سامى محمد على ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، والنائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية.

وأضاف أبو شقة خلال الجلسة العامة اليوم، أن رئيس حزب حماة وطن، أخطر المجلس باختيار النائب حاتم حشمت فرج دسوقى ممثل للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، والنائب محمود أشرف أبو النصر نائبا للهيئة البرلمانية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طالب أمس خلال جلسة المجلس من رؤساء الأحزاب الممثلة بمجلس الشيوخ بعضوين فأكثر إخطار المجلس بممثل الهيئة البرلمانية لكل حزب فى موعد اقصاه جلسة اليوم وذلك طبقا للائحة.

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على :يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.