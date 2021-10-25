شركة "أرامكو" و"توتال" تفتتحان أولى محطاتهما المشتركة في السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

دشّنت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.



يأتي الافتتاح، في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال في عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل التدشين الذي أُقيم في الرياض عن سعادته بالشراكة مع توتال إنرجيز للإسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة.

وقال الناصر إن المحطات الجديدة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة.

وتابع: "أرامكو السعودية لديها عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات".

وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين.

من جهته، أكد رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين باتريك بوياني، خلال كلمته في الحفل السعي إلى تزويد العملاء الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة.

ويُعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية، والتي بدأت باستثمارات مشتركة في شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في عام 2008.

وتمثل الشراكة علامة فارقة في تعزيز وجود شركة توتال إنيرجيز في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والإسهام في الاقتصاد المحلي للمملكة.

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل.

وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي "بونجور كافيه" بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي "فَيْ كافيه" والتي تقدّم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم. كما زُودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.