عبد الفتاح البرهان يوجه كلمة اليوم إلى الشعب تتناول آخر المستجدات

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

مع توافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، إثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة، أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيوجه اليوم الاثنين، كلمة إلى الشعب، تتناول آخر المستجدات والأحداث في البلاد.



بدورها أكدت وزارة الإعلام خبر وضع رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول، موضحة ببيان على حسابها على فيسبوك أن حمدوك دعا الشعب بكافة أطيافه للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.

بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.

وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.

فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.