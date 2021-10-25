الخارجية السودانية تؤكد أن أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من أن "محاولة فرض الإرادة بالقوة العسكرية مصيرها الفشل التام"، مؤكدةً أن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".



وقالت مريم الصادق المهدي: "الشراكة بين المدنيين والعسكريين إحدى أسس نجاح المرحلة الانتقالية".

وأفادت أنباء بانتشار عسكري كثيف في العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني" مضيفة كذلك أنه تم "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة".