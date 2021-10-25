شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار بجامعة صينية متخصصة في علوم الطيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون في انفجار بجامعة صينية متخصصة في علوم الطيران شرقي الصين.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية اليوم الإثنين، أن الانفجار وقع بأحد المختبرات في جامعة نانجينغ المتخصصة في علوم الطيران والملاحة الفضائية، والتي تعد مركزا رئيسيا للتعليم العالي.

وتعتبر الجامعة التي وقع فيها الانفجار مكانا جاذبا لأعداد كبيرة من الطلاب الأجانب.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن المسؤولين يحققون في أسباب الانفجار الذي وقع في كلية علوم المواد والتكنولوجيا، ، دون أن يجرى يتم الإعلان عن هوية الضحايا.

وكان موقع الكلية قد أفاد في وقت سابق أن أكثر من ألف طالب أجنبي حضروا فيها دورات في الهندسة والأعمال واللغة الصينية.

بينما لم يتضح عدد الطلاب الذين استمروا في الدراسة هناك بعد أن فرضت الصين قيودا على السفر بسبب جائحة كورونا.